Amministrative: tempi più stretti Centrodestra, sale il pressing su Silli

Mentre la politica pratese si appresta ad andare sotto l’ombrellone per le ferie agostane (anche Biffoni è in vacanza), da Roma arriva una nuova ipotesi che potrebbe cambiare completamente lo scenario per i partiti. Se finora veniva dato per scontato l’election day per domenica 9 giugno fra amministrative ed europee, adesso il governo sta valutando di anticipare a maggio le votazioni per i sindaci. La preoccupazione sta nella differente modalità di voto fra le due elezioni: le amministrative infatti vedono le urne aperte sia la domenica che il lunedì, mentre le europee si tengono solo nella giornata di domenica con chiusura dei seggi alle 23. Il timore della politica romana è quello di creare confusione nella cittadinanza, ritrovandosi con elettori che si recano alle urne di lunedì mattina con la convinzione di potere votare sia per le amministrative che per le europee. In atto c’è quindi una discussione su come muoversi. Questo per Prato potrebbe significare andare a votare per il sindaco a maggio, con quasi un mese d’anticipo rispetto al previsto, anche perché si dovrebbe fare in modo che gli eventuali ballottaggi non vadano a cadere in concomitanza con le europee. La notizia non entusiasma i partiti locali, che in questo modo dovrebbero accelerare la partenza della campagna elettorale e di conseguenza la scelta dei candidati sindaco. Per non parlare del fatto che da Roma si sta provando ad accelerare anche sulla riforma delle Province, che potrebbe ristabilire l’elezione diretta del presidente di palazzo Banci Buonamici. Un problema non da poco visto che sia nel centrodestra che nel centrosinistra non c’è affatto chiarezza nelle candidature.

Alle soglie del rompete le righe agostano, lo scenario con vista 2024 resta nell’incertezza più totale. Il Pd, guidato da Biagioni e Furfaro, col supporto del sindaco Biffoni, ha iniziato la scorsa settimana la campagna d’ascolto del territorio, per giungere poi a un nome condiviso senza primarie. Incontri che andranno avanti anche ad agosto, ma che porteranno a una decisione solo fra fine settembre e inizio ottobre. I nomi in campo sono sempre gli stessi: Ilaria Bugetti, Ilaria Santi, Stefano Ciuoffo, Simone Faggi e lo stesso segretario Biagioni.

Sul fronte del centrodestra la rosa invece sembra ristretta a tre nomi: Gianni Cenni e Rita Pieri, uno in quota FdI, l’altra in quota FI. E poi c’è il terzo nome, quello da convincere, quel Giorgio Silli sottosegretario agli Esteri sul quale è già iniziata, con tendenza all’intensificazione, un’azione di pressing. L’idea è quella di comprendere quanto margine di manovra ci possa essere per farlo rinunciare al ruolo dei sogni e catapultarlo nella sua Prato, da dove nel 2018 partì il viaggio verso Roma. Lui sembra voler resistere, ma la pressione c’è. In autunno, forse prima, le scelte vere.

re.po.