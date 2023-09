Amici del Marconi "Noi accanto alle scuole"

Continua l’impegno delle imprese della metalmeccanica socie di Confindustria Toscana Nord che costituiscono gli "Amici del Marconi". Si è tenuto un incontro che ha coinvolto le imprese, il dirigente scolastico Paolo Cipriani e un nutrito gruppo di docenti dell’Istituto professionale Marconi: all’ordine del giorno, fra gli altri temi, anche quello fondamentale dei programmi.

"L’istituto Marconi dà dimostrazione di un atteggiamento di grande apertura verso il mondo industriale - sottolinea l’imprenditrice Sara Dell’Orco, che nell’ambito della sezione Metalmeccanica di Confindustria Toscana Nord si occupa del tema education -. Atteggiamento peraltro pienamente condiviso da noi amici della scuola. La disponibilità al reciproco ascolto ha fatto sì che siano stati fatti passi avanti importanti per rendere i programmi dell’indirizzo ‘Industria e artigianato per il Made in Italy’ più moderni e in linea con le esigenze delle imprese. In particolare ci sono buone prospettive di integrare le ore di laboratorio, oggi incentrate solo sulla meccanica, con l’elettrotecnica: competenze in questo ambito sono oggi imprescindibili. Naturalmente anche per queste nuove attività le nostre imprese hanno assicurato sostegno e collaborazione, dalle docenze alle donazioni di attrezzature nuove e moderne, analoghe a quelle utilizzate oggi nei nostri stabilimenti".

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di visite aziendali, che prenderanno il via già a ottobre, così da dare agli studenti delle classi terze e quarte uno stimolo fin dall’inizio dell’anno scolastico.

"Le visite aziendali sono particolarmente importanti. Il nostro impegno per il Marconi, nel quadro del progetto ‘Metti in moto!’, ha anche e forse soprattutto lo scopo di far conoscere ai ragazzi le nostre aziende - conclude Dell’Orco -. Mentre altre realtà, penso in particolare alle officine che si occupano di autoveicoli, hanno un’attività ben nota e per i ragazzi facilmente riconoscibile, la produzione di macchine industriali è per loro un mondo sconosciuto. Vogliamo accompagnarli nella scoperta di questo mondo complesso, vario e affascinante e delle opportunità che può offrire per il loro futuro. Opportunità che sono interessanti e numerose: il nostro settore richiede personale diplomato, cerchiamo costantemente giovani motivati e ben preparati".