Ambasciatrice in visita nel distretto pratese

L‘ambasciatrice della Nuova Zelanda in visita a Prato. Ieri il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli ha accompagnato l’ambasciatrice Jackie Frizelle in città e al distretto produttivo. "Ho approfittato della festa della nostra città – ha detto Silli – per invitare l’ambasciatrice a visitare alcune aziende affinché vedesse con i suoi stessi occhi come vengono trasformate e nobilitate le lane neozelandesi. La Nuova Zelanda è fra i maggiori produttori ed esportatori al mondo di lana". A Prato Jackie Frizelle ha visitato due aziende del distretto: la Rifinizione Santo Stefano ed il Gruppo Colle. Poi ha incontrato la comunità rugbistica pratese alla Club House del Gispi Rugby Prato, un incontro per far conoscere le squadre e le realtà del rugby pratese Gispi Rugby e Cavalieri Union. In Nuova Zelanda il rugby è sport nazionale. L’ambasciatrice ha poi assistito al corteggio.