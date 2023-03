Alunni in calo Colpa anche della pandemia

Tanti i dati del dossier sull’immigrazione del Centro studi Idos sul fronte scuola, ma anche in questo caso quasi tutti di ambito regionale. Ecco i più significativi. Nell’anno scolastico 2020 2021 gli alunni stranieri nelle scuole toscane sono diminuiti dell’1,6% (pari a -1.150 studenti), dopo almeno un decennio di crescita ininterrotta. Nel complesso sono quasi 7mila gli studenti in meno, ma il calo per gli italiani è del’1.3%. Sono con ogni probabilità anche queste ripercussioni della pandemia. I più penalizzati sono gli alunni che non sono nati in Italia, circa un terzo di tutti gli studenti stranieri toscani, per i quali il decremento è del 5,4%.

Nelle scuole dell’infanzia la popolazione studentesca è diminuita del 5,7%, quella degli alunni stranieri del 10,3%. Al polo opposto le scuole medie e le superiori. Qui gli iscritti sono aumentati: dell’1,9% in generale e del 7,3% con riferimento agli studenti immigrati. In mezzo ci sono le primarie, in cui si è registrata una diminuzione media del 2,7%, che per gli stranieri sale al -3,5%, e le medie con rispettivamente -1,0% e -1,7%.