Altri disservizi per settimane Informare subito

Leonardo Biagiotti

Per settimane ci saranno ancora disagi sulla linea ferroviaria Firenze-Prato. Lo ha annunciato uno scarno comunicato di Trenitalia con l’aggiornamento relativo ai lavori a Firenze-Castello. Saranno cancellati cinque treni al giorno, una ventina invece quelli riprogrammati, ovvero con meno fermate previste. Insomma, i disagi continueranno almeno fino alla metà di maggio, anche se la società garantisce che i treni soppressi non sono tra quelli più affollati dai pendolari. L’incidente a Castello è stato grave e imprevedibile, adesso però i viaggiatori non devono essere abbandonati come quelli dell’intercity rimasto fermo a Zambra 8 ore. Ci saranno disagi, d’accordo, ma che almeno i viaggiatori siano informati costantemente.