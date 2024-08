Alluvione, via agli ultimi interventi. Alia rimuoverà i rifiuti rimasti

Programmati e pronti a partire gli ultimi interventi di rimozione di terre e fanghi di origine alluvionale e di legname derivante dalle operazioni di pulizia degli alvei e dal disboscamento di aree da mettere in sicurezza. Completato l’iter burocratico-autorizzativo, a nove mesi esatti dalla terribile alluvione, Alia Multiutility, dopo aver ricevuto mandato dalla Regione Toscana di occuparsi anche di questa tipologia di rifiuti, ha iniziato gli interventi per rimuovere e caratterizzare gli ultimi rifiuti alluvionali. Si tratta, nel complesso, di circa 40mila metri cubi di rifiuti, in maggioranza terre e fanghi (in alcuni casi mescolati con altri materiali di scarto) e legname, con una piccola percentuale di ingombranti, di rifiuti pericolosi e di residuo non differenziabile. A Montemurlo le aree interessate sono quattro: la piazzola di via Udine, quella di via Popolesco e quella di via Albiano in prevalenza per i rifiuti legnosi e quella di via di Prato per le terre. A Vaiano, invece, le operazioni sono già iniziate lo scorso 31 luglio in via Fattori, nella frazione de La Briglia, e proseguiranno nelle prossime settimane, interessando anche piazza Donatori del Sangue, via dell’Argine, via di Borgonuovo nel parcheggio che si trova sul lato opposto rispetto al cimitero comunale. Il campionamento delle terre verrà eseguito in tutta la prossima settimana; gli esiti delle analisi sui campioni saranno però disponibili alla fine del mese di agosto. Da quel momento potranno cominciare le attività di rimozione e avvio a trattamento delle terre. Sempre dal 5 agosto inizieranno anche le operazioni di rimozione e avvio a trattamento dei rifiuti legnosi, a partire dal territorio di Montemurlo. La rimozione delle terre in tutti i punti di raggruppamento è prevista in circa cinque-sei mesi, mentre la rimozione di tutti i rifiuti legnosi dovrebbe concludersi al massimo in tre mesi.