Alluvione, Torselli (FdI): «Dal Pd bugie. I soldi promessi da Meloni arriveranno»

PRATO, 11 maggio 2024 – «Una sequela di bugie». Sintetizza così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale e candidato alle elezioni europee, l’iniziativa degli amministratori del Pd che l’altro giorno sono intervenuti sul tema dei mancati aiuti e risarcimenti da parte del governo alle zone colpite dall’alluvione. Con il sindaco Biffoni, c’erano l’assessore regionale Monia Monni, il sindaco di Vernio Giovanni Morganti, quello di Carmignano Edoardo Prestanti e il presidente della Provincia Simone Calamai. «Bugia numero uno – spiega Torselli – le famiglie hanno ricevuto i fondi erogati dalla Regione, mentre le imprese stanno ancora aspettando. Falso. In realtà la Regione ha erogato ad oggi all’incirca la metà delle risorse previste per le famiglie. Riguardo alle imprese, fino ad oggi sono stati messi a loro disposizione dal ministero degli Esteri: 100 milioni di euro (attraverso il Simest) per le aziende esportatrici e per la filiera, 6 milioni per le imprese agricole e 50 per il recupero della capacità produttiva».

Quanto all’erogazione sul territorio delle risorse, Torselli ricorda che spetta alla struttura commissariale. «Quindi la Regione – affonda – sa bene di chi sia il compito di distribuire le risorse: del Commissario straordinario Eugenio Giani». «Il Pd mente anche quando dice che per erogare i fondi promessi dal Governo serve un decreto ad hoc che non è stato fatto. Falso: i 66 milioni dichiarati da Giorgia Meloni il 13 marzo scorso arriveranno: primo perché a prometterli è stata la presidente del Consiglio dei Ministri e non Eugenio Giani – che di milioni ne aveva promessi 50 il 22 dicembre rispondendo al sottoscritto in Consiglio Regionale, ma dei quali è stata persa ogni traccia – e secondo perché il Governo ci sta lavorando e l’iter burocratico è ormai nella fase conclusiva. Quelle risorse sono state stanziate e sono in fase di erogazione, questa è la verità».

Immediata la reazione del portavoce Pd Toscana. Diego Blasi: «Torselli non risponde alla domanda centrale: dove sono i soldi per la ricostruzione? Solo in provincia di Prato si tratta di 83 milioni di euro che servono per 172 interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico. Torselli ci dica qual è l’atto in cui si danno queste risorse al territorio. Ad oggi non mi risulta ci sia un solo euro stanziato. Sui rimborsi alle famiglie ricordo che le risorse arrivate ai privati sono della Regione, quelle previste dal governo devono ancora arrivare, anche a causa di un emendamento pasticciato che ha bloccato 66 milioni di euro. In Toscana i danni dell’alluvione ammontano a circa 2,1 miliardi di euro. Si può avere un decreto ad hoc come si è fatto per l’Emilia-Romagna?».