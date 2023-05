Alluvione Misericordia in campo

C’è anche la Misericordia di Prato ad aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione. Un mezzo 4x4 dell’associazione è partito per prestare servizio nelle zone finite sott’acqua come risposta ad una richiesta da parte dell’area emergenze delle Misericordie della Toscana. La squadra si occuperà, assieme ai nuclei di valutazione della Protezione civile regionale, di riferire alla sala operativa delle Misericordie lo stato della situazione e un conseguente piano di intervento. La Misericordia inoltre è in stato di pre allerta richiesto dalla colonna mobile nazionale delle Misericordie per l’invio di idrovore e di squadre per il supporto logistico in caso di ulteriore bisogno.