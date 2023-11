Alluvione, la Lav ha salvato 40 animali

Oltre 40 animali salvati dalla Lav di Prato nei giorni dell’alluvione, fra Prato e Poggio a Caiano. Il primo salvataggio è stato in un allevamento di conigli da compagnia in zona villa Fiorita: la Lav fu allertata dallo stesso proprietario disperato.

La squadra riuscì a salvare 28 conigli di cui uno in ipotermia ma 7 erano già morti. A Poggio sono stati salvati 4 cani di pastore maremmano anche questi in allevamento mentre 30 pecore non ce l’hanno fatta, ne sono state salvate solo 3.

"Abbiamo salvato oltre 40 animali – spiega Cristiano Giannesi della Lav – in questi giorni di emergenza tra cui cani, conigli, pecore, cavie, pappagalli, pony e tartarughe, 4 galline, 2 faraone e una tartaruga d’acqua dalle zone allagate della provincia di Prato e Firenze. Tutti sono stati curati e trasferiti in luoghi sicuri, altri sono tutt’ora ricoverati in clinica per le cure".

Un simpatico pony, è stato tratto in salvo a Poggio nel maneggio allagato e in questo caso la differenza di statura è stata utile: i cavalli seppur a mollo non hanno avuto problemi, il pony non ce l’avrebbe fatta. Con la ripulitura delle strade da fango, inizia una seconda fase di lavoro per la Lav: quella di assistenza alle colonie feline. "Forniremo – aggiunge Giannesi – alle custodi delle colonie feline il cibo per ricostruire le postazioni così che che i gatti sopravvissuti possano tornare alle loro abitudini, anche se non sarà facile perché non troveranno più l’habitat conosciuto". Per chi volesse aiutare la Lav contatti i numeri 0574 1747113 o 353 4588796, emergenze 3519101434.

M. Serena Quercioli