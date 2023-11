Alluvione, la promessa di Gravina: "Un fondo per le società colpite”

Prato, 13 novembre 2023 - “Sono qui per portare la mia solidarietà a tutta la popolazione, oltre che alle società sportive. La federazione non lascerà indietro nessuna società: costituiremo in tempi brevi un fondo ad hoc per sostenere la ripartenza, sul modello di quanto fatto in Emilia-Romagna”. Lo ha assicurato Gabriele Gravina, presidente della Figc, nel corso della sua visita in città. Il numero uno federale, accompagnato dal delegato del Coni Massimo Taiti e dal presidente del comitato toscano Figc Paolo Mangini, ha incontrato poche ore fa i dirigenti di Prato Nord e La Briglia Vaiano, ovvero i club dilettantistici più colpiti dagli effetti dell'alluvione: la conta complessiva dei danni supera a quanto sembra il milione di euro.

Il presidente Gabriele Gravina a Prato

“Il campo in erba sintetica, costato 250mila euro, è sostanzialmente irrecuperabile – ha spiegato Roberto Degl'Innocenti, presidente del Prato Nord - anche l'altro campo è stato messo a dura prova. In tutto, direi che stiamo parlando di circa 400mila circa di danni. Il sostegno delle istituzioni sarà fondamentale: ripartire da soli è impensabile”. Una visione confermata dal vice-sindaco Simone Faggi, che ha anzi rivisto la stima al rialzo. “A nostro avviso, serviranno circa 500mila euro per risistemare tutto e ripristinare la situazione originaria – ha constatato – la visita del presidente Gravina è un segnale importante. L'amministrazione comunale farà la sua parte”. Ancora peggio è andata a La Briglia: il terreno di gioco è attualmente inutilizzabile e lo sarà con tutta probabilità ancora a lungo. Tant'è che il sodalizio vaianese disputerà le prossime partite ad Usella. L'acqua aveva oltretutto portato via il container utilizzato per stipare parte del materiale tecnico e ciò la dice lunga sulla portata del nubifragio abbattutosi su Vaiano. E la dirigenza ha stimato in circa 700mila euro l'ammontare dei danni. “L'impianto elettrico è da rifare, senza contare il campo impraticabile – ha spiegato Luca Bartolini, dirigente de La Briglia – c'è poi un problema non da poco che riguarda il collegamento con il resto del paese. Perché la passerella è stata praticamente distrutta. Servirà un intervento importante”.

G.F.