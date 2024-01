Alluvione e polemiche. Il vicesindaco bacchetta il Consorzio di bonifica: "Più interventi e subito"

L’alluvione ha lasciato una ferita profonda nella città e nella provincia. I cittadini colpiti dalla furia del maltempo hanno subito danni ingenti: 2,7 miliardi è la ricognizione della Regione per tutta la Toscana. Un terzo di questi riguarda la zona pratese. Parte anche da qui il richiamo del vicesindaco Simone Faggi al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno: "Ora è necessario concentrare tutte le risorse verso un determinato obiettivo, servono più interventi e da fare subito, senza perdere ulteriore tempo", dice.

L’obiettivo è chiaro: messa in sicurezza di argini franati, pulizia del letto del fiume e dei torrenti. Ancora oggi, a quasi tre mesi di distanza dell’alluvione, i lavori da portare a termine sono ancora molti: carcasse di auto e tronchi di alberi sono ben visibili lungo il Bisenzio soprattutto nella zona che va da ponte Dantini verso la vallata. Ieri gli operai erano a lavoro per portare avanti le opere di pulizia, ma i giorni passano e la pazienza dei cittadini diminuisce. "Competenza del Consorzio di Bonifica - dice Faggi - è la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche e di bonifica, per la salvaguardia dei beni dal rischio idraulico e idrogeologico. Rischio che, sappiamo tutti, sul nostro territorio è andato aumentando dopo l’eccezionale alluvione dello scorso novembre, per cui è necessario che gli interventi e gli investimenti del Consorzio siano maggiori e più rapidi".

Il Comune di Prato, attraverso Faggi, sollecita quindi gli enti competenti sulla manutenzione e salvaguardia del territorio, a partire proprio dal Consorzio: "Tutti i piani di intervento e investimento vanno rivisti e rimodulati in base alle attuali esigenze - dice ancora Faggi -. Fare presto e bene è fondamentale. Il lavoro svolto nell’immediatezza degli eventi è stato straordinario da parte di tutti, ma non si deve assolutamente sottovalutare la necessità di un impegno maggiore nella manutenzione dei corsi d’acqua che, ricordo, non sono competenza dei Comuni".

A cogliere l’assist è Fratelli d’Italia: "Sollecitare il Consorzio di Bonifica a garantire investimenti maggiori e più rapidi somiglia tanto ad uno scaricabarile, piuttosto che ad un richiamo al senso del dovere e al rispetto delle competenze", dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Tommaso Cocci. Rincara la deputata pratese Chiara La Porta: "FdI contesta da anni, la gestione delle risorse patrimoniali del Consorzio. Oggi l’amministrazione sollecita l’ente. Dov’era finora?".

Silvia Bini