"All’ospedale un’assistenza esemplare"

La buona sanità. La racconta, con una lettera inviata al giornale, Enrico Pratesi. "Ho fatto un intervento al Santo Stefano – scrive – E’ andato bene, ma a causa di una complicazione, sono rimasto ricoverato per una settimana, con un breve passaggio in terapia intensiva. Posso dire che il reparto di urologia è una vera eccellenza, grazie alla storica direzione del dottor Franco Blefari e al suo successore, il dottor Graziano Vignolini che mi ha operato. Otre che per le sue competenze professionali, vorrei segnalare la sua umanità. La terapia intensiva è un vero motore pulsante, con al proprio interno personale molto qualificato ed efficiente. Due giorni dopo l’intervento ho avuto un’emorragia interna e in mio soccorso sono arrivate due infermiere che mi hanno assistito in modo esemplare".