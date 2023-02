Allocca torna al Teatro Borsi Con Galileo

Dopo la storia dei cenciaioli e quella di Francesco Datini, Giuseppe Allocca alza la posta in palio nel suo terzo monologo. Stavolta si parlerà di Galileo Galilei, con il chiaro intento di provare a portare l’opera fuori dai confini locali e regionali. "E qualcosa già si sta muovendo, ma per il momento mi godo l’esordio al Borsi, che devo sempre ringraziare per lo spazio che mi concede", racconta l’artista di 28 anni, pronto a salire sul palco del teatro di via San Fabiano oggi e domani alle 21.15, e domenica alle 17.30. Tre repliche che proprio ieri sono andate tutte sold out. In scena va "L’amor che (non) move il sole": il riferimento all’ultimo verso della Divina Commedia è ovviamente voluto. "Ripercorrerò le tappe fondamentali della vita di Galilei, ma anche storie impossibili, come il dialogo con Dante Alighieri, che è vissuto oltre due secoli di anni prima di lui. Ad un certo punto Galileo, che era un grande appassionato di letteratura, inizierà a leggere nel suo ufficio l’ultimo verso della Divina Commedia e avrà da ridire con il Sommo Poeta per aver scritto che il sole si muove. Per di più, i due parleranno con un mezzo moderno come WhatsApp". Insomma, il passato si mischierà al presente. "Il filo conduttore dello spettacolo – aggiunge Allocca – è la fiducia dell’essere umano nei confronti della scienza. Un argomento questo estremamente attuale. Per il resto, racconterò le battaglie che hanno reso Galileo il più celebre uomo di scienza del pianeta. Un pianeta, la Terra, che fino alla fine della sua vita si è battuto per dimostrare in movimento e non statico, come la dottrina della Chiesa e il pensiero aristotelico credevano".

Le novità rispetto a "Genesi del Rigenero" e a "Col nome del guadagno" non mancheranno. "Rispetto ai primi due spettacoli, è tutto un altro livello – conclude il giovane artista –. Solo per il fatto che non parlerò di Prato e questo un po’ mi dispiace, perché amo raccontare la storia della mia città. Come negli altri monologhi ci saranno delle parti comiche, ma pure la drammaticità. I momenti tragici della vita di Galileo naturalmente verranno narrati con il tono adatto e non in maniera scherzosa".

Francesco Bocchini