Allocca torna a recitare in casa. La pièce su Galileo al Fabbretti

Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni, comincia un altro anno importante per Giuseppe Allocca. Il primo appuntamento del 2024 per il giovane teatrante pratese sarà in casa. Già, perché il 27 gennaio, alle 21, salirà sul palco del Teatro Fabbretti di via delle Gardenie, portando in scena "L’Amor che (non) move il Sole". E’ lo spettacolo dedicato a Galileo Galilei, co la regia di Rosaria Bux, grazie al quale Allocca ha ricevuto due riconoscimenti nel 2023, in occasione della quinta edizione del Milano Off Fringe Festival: la menzione speciale e il Premio Fil - Lo studente in giuria. I biglietti hanno un costo di 10 euro e si possono prenotare chiamando il numero 333 9337070 oppure il 331 3658929. "Questa è una data importante per più aspetti – racconta Allocca –. Innanzitutto perché si tratta della prima tappa della tournée 2024 ed è a Prato. E poi questo spettacolo torna in città ad un anno di distanza dal suo debutto nel febbraio del 2023 e dopo esser stato in giro per l’Italia, in particolare al Fringe Festival di Milano dove, dopo quattro repliche sold out". Dopo Prato, il programma del tour dell’artigiano teatrante (come ama definirsi Giuseppe, essendo anche fondatore - assieme alla sorella - dell’attività di rigenerazione di accessori di maglieria, Lo Fo Io) prevede per il 23 febbraio la tappa al Teatro Magnetto di Caselette, in provincia di Torino e per il 27 febbraio l’esibizione al Teatro Tordinona di Roma. In entrambi i casi andrà in scena "L’Amor che (non) move il Sole", mentre più avanti - sempre nella capitale - ci sarà spazio anche per "Genesi del rigenero", per il quale il giovane artista pratese è stato insignito nello scorso luglio del Premio Spiriti Fringe, assegnatogli dal direttore del Roma Fringe Festival. C’è ancora da pazientare un po’ invece per quanto concerne la realizzazione del nuovo monologo, che uscirà nel 2024. "L’argomento sarà il Rinascimento - annuncia Allocca - Sto studiando vari artisti e varie storie che vorrei incastrare fra loro, anche se poi mi concentrerò in particolare su di una. Ci sono diversi aspetti da decidere, però il lavoro sta proseguendo".

Fr. Bo.