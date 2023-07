Allocca premiato al Fringe Festival Grazie alla "Genesi del rigenero"

Il suo spettacolo "Genesi del rigenero" non sarà finito fra i tre progetti finalisti – con la possibilità di volare negli Stati Uniti per esibirsi –, ma per Giuseppe Allocca il Roma Fringe Festival è stato comunque un grande successo. Tanto che il giovane teatrante pratese è stato insignito del Premio Spiriti Fringe, assegnatogli dal direttore, dall’organizzazione e dallo staff della kermesse capitolina, tra le più importanti manifestazioni a livello nazionale fra quelle dedicate agli spettacoli dal vivo e punto di riferimento per gli artisti indipendenti ed emergenti. "Per me è stato già un onore salire per ben due volte su un palcoscenico d’eccezione come quello del Teatro Sala Umberto - racconta l’attore 28enne - Mai mi sarei immaginato che, con 21 spettacoli in gara, il mio si sarebbe guadagnato un riconoscimento che dei sei in palio non sarà il più prestigioso, ma che per me vale tantissimo. E per questo devo dire grazie in particolare a Roberta Provenziali: non solo è stata la mia prima insegnante di teatro a Roma, nel 2017, ma mi ha aiutato tantissimo con la regia della Genesi del Rigenero. E’ anche per merito suo se lo spettacolo è stato così tanto apprezzato. Così come apprezzata è stata l’idea di raccontare la figura del cenciaiolo e la storia del riciclo degli scarti tessili a Prato".

Uno dei critici presenti alla manifestazione ha definito quella di Allocca la "proposta più singolare dell’undicesima edizione del Fringe Festival". "Non avevo mai ricevuto una recensione da un critico teatrale a livello nazionale – confessa l’attore, che nella vita è imprenditore, proprio nel campo del riciclo del tressile –, e questo è motivo di orgoglio e soddisfazione. In quei giorni nella Capitale, quando eravamo a teatro, ci hanno trattato come se fossimo professionisti affermati, quando comunque si parla di artisti emergenti. E’ stato molto bello e sicuramente è un’esperienza che mi dà fiducia per il futuro". Futuro, inteso come 2024, nel quale il giovane pratese porterà in scena un nuovo spettacolo. "Sono al lavoro e l’estate mi porterà consiglio – conclude –. Intanto prima delle vacanze mi esibirò ancora, ma stavolta con l’opera Col Nome del Guadagno, dedicata a Datini, che andrà in scena a Vernio il 7 agosto".

Francesco Bocchini