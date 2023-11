Allo Spazio Valentini una mostra di mail art. Con Lauraballa

Nuova mostra allo Spazio Valentini di via Ricasoli da sabato al 12 novembre, dal titolo "Esserci senza esserci", con la collaborazione Skeda Metropolitana, Lauraballa e Artist Invasion. E’ un progetto di mail art, una pratica artistica d’avanguardia che consiste nell’inviare per posta a uno o a più destinatari opere generalmente di piccolo formato, cartoline, buste, e simili, rielaborate. Questa forma d’arte è anche conosciuta con il termine di arte postale. L’ospite d’onore è la nota artista pratese Lauraballa con "Metallo", quadri-scultura in rame & ottone da indossare. L’ideatore e curatore di "Esserci senza esserci" è invece Enzo Correnti (l’uomo carta), performer, poeta visivo, mail artista, collagista, pittore, fotografo, fondatore dello Spazio G43 la più piccola galleria alternativa di Prato, insieme a _guroga, creativa venezuelana, videoartista, grafica, performer, laureata in arti multimediali. Lauraballalavora nel suo studio in via Mazzini e vive da 22 anni a Prato. Ama dipingere, scolpire e da poco, ha scoperto la passione per i metalli. Skeda Metropolitana: L’associazione Scheda Metropolitana, costituitasi intorno alla rivista artistico-culturale omonima, ha dato il suo contributo organizzativo. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30.