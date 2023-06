Allievi della scuola di musica Verdi Gli ultimi "saggi" a Officina Giovani

Ultime esibizioni di fine anno per gli allievi della scuola di musica Verdi negli spazi di Officina Giovani di piazza Macelli. Ieri a salire sul palco sono stati gli studenti delle classi di canto pop-jazz seguiti da Stefania Scarinzi e di pianoforte, con i docenti Massimiliano Calderai e Alessandro Cavicchi, insieme ai gruppi di musica d’assieme The Champs (docente Andrea Melani), Verdi Jazz New Choir (Stefania Scarinzi), The Greens (Massimiliano Calderai). Stasera alle 21.15 si esibiscono invece gli allievi delle classi di canto pop-jazz delle professoresse Patrizia Calussi e Stefania Scarinzi e i gruppi di musica d’assieme Red Cheeks e Magical Mystery Orchestra, guidati da Riccardo Galardini.