All’Elba per una vita nuova Silvia mistica e selvaggia

Il progetto di vita della pratese Silvia Maggini ci ha incuriosito così tanto da presentarci nella sua casetta sopra Ortano (Rio, isola d’Elba) alle prime luci dell’alba. Abbiamo scoperto una specie di eden fatto a mano con un laghetto di fitodepurazione, un’annesso in costruzione con soli materiali riciclati e naturali, la macina per la farina, i saponi artigianali, gli olii essenziali, le marmellate, le ceramiche. E dopo la Silvia coi piedi ben piantati per terra e le braccia tornite di chi lavora sul campo, abbiamo conosciuto l’altra. Quella seduta sul prato con il tamburo sciamanico in mano tra un asino e il canto del gallo. La Silvia degli spiriti. La Silvia "mistica e selvaggia" come ama definirsi lei stessa sui social. Quella che ha trascorso 36 ore in una grotta dove ha vissuto un’esperienza incredibile.

Qui sta facendo un grande lavoro.

"Con una tubazione ho fatto convogliare tutte le acque grigie di casa in questo bacino sottostante dove l’acqua viene depurata dalle piante. Nel laghetto ci sono anche i pesci medaka, i pesci giapponesi che stanno nelle risaie e mangiano le zanzare".

E che cosa fai con quest’acqua?

"L’acqua non va sprecata perché è sacra. Poi la uso per irrigare i miei alberi da frutto che hanno varietà autoctone innestate da Sergio Capecchi di Marina di Campo".

Cos’altro hai fatto?

"Sto costruendo questo annesso dépendance che diventerà il mio nido fatto a mano. Lo sto realizzando con l’aiuto del Mastro legnaio artigianale Laerte. Il pavimento è stato isolato da uno strato di bottiglie di vetro riciclate, la struttura rinforzata con delle vecchie travi che venivano buttate via, l’intonaco è fatto di terra e fieno, le finestre sono riciclate e c’è anche una vasca termale che si riscalda con il fuoco".

Da quanto tempo vivi qui?

"Sono venuta qui da Prato negli anni ‘90 con il mio ex compagno e mio figlio, poi abbiamo deciso di rientrare a Firenze. Poi sono tornata sullo scoglio, stavolta da sola. Ho sempre desiderato evadere dalla città, vivere a piedi scalzi".

Vivi da sola?

"Si, ma sola non sono mai. Con Graziano Paoli, un elbano che ha dei campi a Rio, San Felo e Ortano facciamo il pane".

Prima di intraprendere questo progetto che cosa facevi?

"Ho fatto di tutto, la scuola di moda poi la danza, la ceramica, i mercatini. Quando sono arrivata all’Elba ho fatto con grandissimo piacere la spazzina, mi piaceva pulire le strade con la vista sul mare e dare il buongiorno alle persone".

Valerie Pizzera