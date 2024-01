All’Eden "Il pastore e la strega". Domani anteprima nazionale di un film perfetto per le scuole

Anteprima con ospiti domani sera alle 21 al cinema Eden. In programmazione il film "Il pastore e la strega" del regista sceneggiatore Stefano Santachiara (foto) che sarà presente in sala in compagnia di alcuni attori protagonisti. Un cineasta coraggioso che, rifiutando l’offerta delle piattaforme, ha scelto di presentare il proprio film nelle sale accompagnandolo ad ogni anteprima. Anche per questa ragione, gli applausi del pubblico non sono mai mancati. E non sono mancati neppure i riconoscimenti; primo premio al festival di Tharangai in India e partecipazione al Near Nazareth Festival. Per la sua vocazione ecologista è stata "adottata" da professori ed insegnanti, consigliandone la visione alle giovani generazioni. Il film è stato definito un esempio non solo di educazione al rispetto delle persone, degli animali, della natura, ma anche alla lealtà, alla libertà di scelta e al coraggio di non piegarsi ai soprusi.

La storia racconta di Emanuele, giovane fabbro stanco dei ritmi alienanti imposti dall’azienda in cui lavora. Decide di licenziarsi e cambiare vita. Sale in montagna e acquista le capre dall’ultimo pastore dell’isola. Presto però si ritroverà (suo malgrado) nel mirino di un progetto di cementificazione selvaggia che incombe sull’isola, una devastazione ambientale resa concreta da un gruppo di affaristi senza scrupoli, capitanati da un miliardario che ha corrotto il sindaco. Lele scopre di avere profonde affinità con la modella Ada e la cavallerizza Sofia, entrambe ignare delle azioni del gruppo criminale. In questo contesto complicato si inserisce la figura di un’integerrima contabile del Comune, Flora, che diventerà la più grande alleata del protagonista nella difesa della montagna e di quel mondo incantato che rischia di essere spazzato via. Come andrà a finire? Il resto è da scoprire sul grande schermo del cinema Eden domani sera.

La strega a cui si riferisce il titolo è interpretata da Gina Petricciuolo, attrice espressione del teatro napoletano, attualmente impegnata con Filumena Marturano di Edoardo De Filippo. Nel cast ci sono anche alcuni attori toscani come Alex Ferrini nel ruolo del pastore, Lara Elena Deiana (la cavallerizza), Paolo Mancusi (il sindaco). Una serata al cinema per applaudire un piccolo film (inteso come budget) dai grandi valori e significati, quei valori che hanno sempre contraddistintoil percorso artistico del regista Stefano Santachiara.

Federico Berti