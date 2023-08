All’Eden I peggiori giorni e La bella estate Passeggeri della notte al Castello

Oggi sempre all’Eden e sempre alle 17 e alle 21 "La bella estate" di Laura Luchetti e "I peggiori giorni" di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo, anche nel cast, con Anna Foglietta, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Rocco Papaleo.

All’arena estiva del Castello stasera alle 21.30 ci sarà invece "Passeggeri della notte" di Mikhaël Hers, con Emmanuelle Béart e Charlotte Gainsbourg. E’ la storia di una famiglia francese raccontata in varie tappe negli anni ’80. Dopo l’elezione di Mitterrand nel 1981, Elisabeth si ritrova separata dal marito e in cerca di un lavoro per mantenere i due figli. Trova impiego nel programma radiofonico che ascolta durante le sue notti insonni.