Alle imprese servono forze fresche "Occorrono 15mila nuovi lavoratori"

La carenza di manodopera è un problema concreto. Il 2° rapporto Mismatch, frutto di un’indagine su 200 imprese presentato di recente da Cna ha ben evidenziato come la carenza di personale sia ormai un problema strutturale anche per Prato e Pistoia. Due province dove le iscrizioni e l’attività degli istituti tecnici e professionali sono maggiori rispetto alla media nazionale e regionale, ma comunque non sufficienti a soddisfare le imprese che nel breve periodi si stima avranno bisogno di oltre 10.000 operai, 3.000 tecnici e 1.000 impiegati. Nel complesso, solo per le aziende del manifatturiero, adeguando la stima già fatta lo scorso anno si conferma la necessità nel medio termine di circa 15.000 nuovi lavoratori che abbiano competenze adeguate per i loro fabbisogni. Secondo l’indagine di Cna il 97,47% delle imprese ha difficoltà a reperire operai specializzati (fenomeno trasversale a tutti i mestieri), il 100% non riesce a trovare tecnici specializzati (soprattutto nel manifatturiero) e l’84,12% ha difficoltà a reperire commerciali e amministrativi. Il tema della successione d’impresa, inoltre, è una delle urgenze del territorio, visto che nelle province di Prato e Pistoia oltre 25mila imprenditori (più del 40% del totale) sono già in pensione o in procinto di entrare in età pensionabile.