Allarme sicurezza sul lavoro Sfruttamento piaga da battere Ma solo tre ispettori in campo

Avanti con la lotta per la sicurezza sul lavoro. I casi di sfruttamento sono quotidiani, ma le armi che le istituzioni hanno a disposizione sono spuntate rispetto ad un fenomeno che potenzialmente coinvolge centinaia di persone e decine di imprese. Gli anni di controlli hanno fatto scuola e solo nell’ultimo periodo le vittime di sfruttamento hanno iniziato a farsi avanti. Ma sono ancora casi rari rispetto alla vastità del fenomeno. Servirebbero forze che non ci sono: basta un dato su tutti: il nucleo specializzato antisfruttamento della Asl oggi conta solo tre componenti a fronte di migliaia di imprese nel territorio di Prato e dell’Asl Toscana Centro.

In particolare sono 47 le persone che nell’arco di 14 mesi dal gennaio 2022 al febbraio 2023, si sono rivolte allo sportello antitratta del Comune di Prato contro lo sfruttamento lavorativo. Si tratta di 46 uomini e una donna, tra cui molti pakistani e bengalesi, ma anche africani subsahariani e 3 cinesi, impiegati senza nessuna tutela, né contratto, né giorni di riposo da aziende cinesi del Macrolotto Zero, 1 e 2, tra cui 26 confezioni, 13 pronto moda e 3 stamperie, ma anche stirerie, maglierie e pelletterie. Dalle segnalazioni sono scaturiti 19 procedimenti penali aperti dalla Procura della Repubblica di Prato, frutto di indagini lunghe e difficili su un fenomeno molto diffuso ma che rimane sommerso per la difficoltà di raccogliere le prove e l’omertà delle vittime, per cui spesso il lavoro diventa un’arma di ricatto in mano ai proprietari delle aziende.

Tutti però hanno ricevuto aiuto a più livelli grazie alla stretta collaborazione della rete antitratta Satis e dei progetti di accoglienza. A queste denunce si aggiungono le segnalazioni qualificate dei sindacati, in tutto una quindicina. Un lavoro faticoso quindi quello che sta dietro ad ogni caso: nel 2022 la Asl Toscana Centro per il piano ’Lavoro Sicuro’ ha eseguito 1.500 controlli a Prato, di cui una parte per lo sfruttamento lavorativo attraverso il proprio nucleo specializzato, ovvero il 50% di tutti i controlli eseguiti sul territorio da tutte le Forze dell’ordine. L’auspicio per quest’anno è che al progetto ’Lavoro Sicuro’ della Regione Toscana si uniscano altri 10 ispettori provenienti dal progetto nazionale SoLeIl di orientamento al al lavoro, che si aggiungerebbero ai 40 ispettori in tutto dell’Unità Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro e soprattutto al Nucleo specializzato antisfruttamento, che oggi conta appunto solo tre componenti.

Sono questi alcuni dei dati più significativi presentati nell’incontro di monitoraggio sul Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime tra Comune, Procura, Regione, Asl, sindacati , Sistema antitratta Satis e Centro di ricerca universitario L’altro diritto, firmato il 1° dicembre 2021 , anniversario dell’incendio al Teresa Moda di via Toscana, nel cuore del Macrolotto, dove il 1° dicembre 2013 morirono 7 operai cinesi, cinque uomini e due donne, che lavoravano e vivevano nel capannone fianco a fianco con le taglia e cuci. Presenti ieri mattina il sindaco Biffoni, il Procuratore della Repubblica di Prato Giuseppe Nicolosi, l’assessore ai Diritti di cittadinanza Simone Mangani, il Direttore dell’Unità Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Centro Luigi Mauro. La cooperativa sociale Cat, si occupa di diritti di cittadinanza, inclusione sociale e sostegno alle fasce deboli e che gestisce anche lo sportello antisfruttamento presso l’assessorato all’Immigrazione del Comune in via Roma.