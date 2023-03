Allarme crediti incagliati "Superbonus, un disastro"

Si apre una settimana decisiva per il futuro dei bonus nell’edilizia, con l’ennesimo decreto che passerà al vaglio del Parlamento con tutta una serie di emendamenti di modifica al testo. E parte proprio da Prato il pressing per evitare che negli infiniti cambi di regole sul superbonus ci restino incastrate imprese, tecnici e condomini. Ieri il Pd ha riunito in Comune tutte le categorie economiche, aprendo al dialogo con il deputato Pd Marco Simiani per portare in aula a Roma le istanze del territorio. Di pari passo il gruppo consiliare Pd ha preparato un ordine del giorno col quale impegna sindaco e giunta a chiedere al governo: riordino della legislazione in materia di incentivi fiscali edilizi, orizzonte temporale di lungo termine per gli investimenti, nuove norme di finanziamento da parte del sistema creditizio, individuare criteri premianti per il finanziamento delle imprese evitando speculazioni, sbloccare i crediti incagliati nei cassetti fiscali, e di prorogare il 110% per gli edifici in edilizia residenziale pubblica. Obiettivi tutti recepiti dallo stesso Simiani in vista del dibattito parlamentare. "Bisogna sbloccare i crediti incagliati nei cassetti fiscali perché sarebbe un errore non farlo – dice -, e perché tutti questi cambiamenti in corso sul superbonus rischiano di mettere in difficoltà imprese e settore edile. C’era un patto e va rispettato". Simiani e il Pd inoltre hanno chiesto e ottenuto un’indagine conoscitiva sul settore, che durerà fino al 30 giugno, e che darà il quadro dell’efficacia dei bonus edilizi negli ultimi dieci anni. "Il terzo punto è quello di riorganizzare il sistema, anche in vista della direttiva europea sulle case green – aggiunge Simiani -. E’ una grande opportunità che potrebbe significare 180.000 cantieri l’anno. Una roba enorme. Per gestire tutta questa mole di lavoro servono però fondi specifici e un testo unico degli incentivi, con un arco temporale di 15 anni e con criteri oggettivi per l’accesso che tengano conto anche delle fasce di reddito".

Dalle categorie economiche è invece arrivato un vero e proprio grido d’allarme sul futuro del settore. "La priorità è pensare al presente non al futuro – dice Riccardo Castellucci, presidente Cna edilizia Toscana Centro -. Se non si risolve il problema dei crediti incagliati difficilmente le aziende vedranno un domani. Ormai da un anno e mezzo conviviamo con decreti modificati di continuo e si sta andando incontro a un disastro". Stessa preoccupazione espressa da Stefano Crestini, presidente di Confartigianato edilizia. "Cessione del credito e sconto in fattura sono uno strumento da riorganizzare, non da demonizzare – ribadisce -. Sulle case green servono sogni realizzabili: sette anni di tempo per attuare la normativa europea sono un arco di tempo troppo breve". Daria Orlandi presidente di Ance Toscana Nord, ricorda che il settore è pronto a "investire e ripartire, ma senza più rischiare di fermarsi per cambi normativi".

Stefano De Biase