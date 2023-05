Allarme baby gang Vigili sulla ciclabile Ma in via Colombo niente telecamere

Volontari e agenti della polizia municipale a presidiare le ciclabili in settimana e nei weekend, ma niente telecamere ai giardini di via Colombo perché ritenuti un punto a bassa criticità nonostante la violenta rissa fra ragazzini di febbraio, con un 14enne costretto a sottoporsi ad una delicata operazione. Gli occhi elettronici invece sono già presenti al vicino playground, considerato un’area da tenere maggiormente sotto osservazione per l’elevato numero di frequentatori. E’ questo il piano in vista dell’estate per cercare di tenere sotto controllo il fenomeno delle baby gang che negli ultimi mesi ha destato particolare allarme per tre brutti episodi: prima la rissa in via Boito, poi la vendetta, violenta, in via Colombo, per la quale sono indagati dodici ragazzini, e più di recente l’aggressione ad un adolescente sulla ciclabile di viale Galilei.

In attesa che l’indagine su via Colombo faccia emergere le responsabilità, la polizia municipale si sta già preparando in vista del periodo estivo, quando le ciclabili saranno molto più frequentate dai pratesi e quindi a maggiore rischio di episodi di microcriminalità e bullismo.

"Proprio un mese fa abbiamo fatto un accordo con un’associazione di volontariato per il presidio delle piste – spiega il comandante della polizia municipale, Marco Maccioni –. Da maggio a ottobre i volontari sorveglieranno di pomeriggio e di sera, nei weekend, alcuni punti più frequentati e in caso di necessità si metteranno in contatto con la nostra centrale operativa. Un modo per avere più occhi sul territorio e per poter intervenire con tempestività in caso di episodi di illegalità". Gli agenti della municipale invece effettueranno servizi specifici sulle ciclabili con le pattuglie della territoriale centro, che si sposteranno sia a piedi che in bicicletta durante i giorni feriali, pronti a intervenire in caso di necessità o a raccogliere specifiche segnalazioni da parte dei frequentatori delle aree verdi. Anche in questo caso il servizio sarà in funzione da maggio a ottobre.

Passando ai giardini di via Colombo non sono previste telecamere perché l’area viene considerata a basso rischio diversamente da quanto previsto al playground in fondo alla stessa via Colombo. Comunque la fascia oraria di maggiore pericolosità, cioè quella notturna, vede già la chiusura dei giardini.

Tornando all’attività della municipale, proprio nel mese di maggio dovrebbero completarsi le procedure del concorso, portando così da giugno all’assunzione di circa 15 agenti che daranno respiro a una pianta organica di agenti decisamente ridotta nei numeri. Vigili che una volta formati verranno impiegati in varie attività di controllo e prevenzione sul territorio, dando così risposta alle varie sollecitazioni che stanno pervenendo al comando di piazza Macelli da parte della cittadinanza.

