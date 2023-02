Alla Verdi "L’ora del concerto" La musica alla portata di tutti

Musica per tutti da 34 anni. E’ la storica rassegna L’ora del concerto, organizzata dalla Scuola di musica Verdi, che inizierà sabato 25 febbraio a Palazzo Martini, in via Santa Trinita (è la sede dela scuola, della Cmerata e di Rete Toscana Classica). Fino a novembre saranno sei i concerti in cartellone, tutti di sabato alle 17 nella sala Zipoli e a ingresso libero, tre in primavera e tre in autunno, in un programma che vede nella prima parte la presenza di due solisti e un trio. Da tradizione salgono sul palco giovani musicisti di talento e docenti della Verdi per una proposta artistica originale nei programmi e nelle formazioni. A inaugurare la rassegna sabato 25 sarà il pianista riminese Nicola Pantani riconosciuto dalla critica come uno dei giovani più talentuosi del nostro panorama musicale, vincitore del primo premio al prestigioso concorso internazionale Zanfi di Parma del 2019. Eseguirà Due notturni Op.55, La Polonaise-Fantaisie e la Barcarolle Op. 60 di Chopin, oltre alla maestosa Sonata n.3 di Brahms. A seguire l’11 marzo si esibirà il Trio Resonare formato da Bernardo Donati al flauto, Valeria Brunelli al violoncello e Francesco Ruocchio, docente alla Verdi, al pianoforte. Il trio eseguirà un omaggio alla musica classica francese del diciassettesimo secolo con brani di Farrenc, Poulenc, Debussy e Gaubert. Il terzo appuntamento della stagione il 25 marzo presenterà un recital del chitarrista Marco Annunziati con un programma dedicato al repertorio del Novecento con brani di Manuel Ponce e Augustin Barrios Mangorè, due fra i più illustri e storici maestri della chitarra latino-americana.

La seconda parte della stagione riprenderà il 14 ottobre con Marta Silvestrini, violinista, e Rocco Caruso al pianoforte. Diplomata in violino e in viola, sotto la guida di Marco Fornaciari presso il Conservatorio Maderna di Cesena, Marta Silvestrini dal 2013 suona stabilmente nella Camerata. Sarà accompagnata dal pianista Rocco Caruso, docente alla Verdi, che svolge attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche. In programma musiche di Janáček, Stravinskij, Beethoven, Schumann. Nel penultimo appuntamento, il 28 ottobre, salirà sul palcoscenico il giovanissimo Trio Desìo composto da Adamo Rossi violino, Erika Italiani violoncello, e Andrea Redigonda, pianoforte. Questo concerto si realizza nell’ambito di una consolidata collaborazione con il Conservatorio Cherubini. I tre musicisti vantano già numerosi e importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Presentano tre opere del periodo classico, di quello romantico e del Novecento. Eseguiranno il Trio di Haydn in Mi maggiore, il Trio in do minore op.101 di Brahms – considerato un capolavoro della musica da camera romantica - oltre al Trio n. 1 in do minore, op. 8 di Šostakovič, scritto dal compositore russo nel 1923 ad appena sedici anni e pubblicato postumo. Infine, l’11 novembre ci sarà il trio composto da Sara Capone al pianoforte, Fernando Luis Fernandez Frutos al clarinetto e Pamela Tempestini violino (è stata una brillante allieva della Verdi e suona anche con la Camerata), con musiche di Stravinsky, Bartók, Milhaud e Amargos. Da molti anni L’Ora del Concerto si realizza in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei. Per info contattare lo 0574 183 8811 oppure visitare il sito www.scuolaverdi.it