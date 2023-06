Alla scoperta del cuore della Via Lattea, l'iniziativa di Polaris per gli appassionati

Prato, 20 giugno 2023 - Alla scoperta dei segreti della Via Lattea. Sarà questo il tema della serata organizzata dall’associazione Polaris insieme al Museo Italiano di Scienze Planetarie per venerdì 23 giugno alle 21:30. In questo periodo dell'anno fanno la loro comparsa in cielo le costellazioni che racchiudono al loro interno il cuore della Via Lattea. In particolare, si potranno osservare la Lira, il Cigno e l’Aquila, le costellazioni del Triangolo estivo. L'iniziativa sarà l'occasione per fare un excursus mitologico fra i miti greci e la cultura orientale, che vede come protagonista la storia d’amore fra le stelle Vega e Altair.

Per i partecipanti ci saranno a disposizione tre postazioni per la visione diretta al telescopio e una proiezione live, sempre accompagnati dai membri dell'associazione Polaris, che guideranno il pubblico attraverso il cielo del mese. Sarà ben visibile anche una falce di Luna. Alla fine è previsto un gioco a quiz con premio per i più piccoli. Il contributo richiesto per la serata è di 2 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria al form di seguito https://forms.gle/QTYQRpQFn8RGJFKA9 oppure scrivendo a [email protected] In caso di meteo variabile o nuvoloso, sarà impossibile osservare direttamente al telescopio, ma sarà comunque predisposta l'attività divulgativa all'interno (con proiezione tramite software del cielo, e foto degli oggetti osservabili).