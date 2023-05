Alla Monash oggi c’è Stonebreakers

Oggi alle 18 all Monash University di via Pugliesi sarà proiettato il pluripremiato documentario Stonebreakers di Valerio Ciriaci (nella foto) che dopo le tappe di Genova e Milano prosegue il tour nazionale fermandosi a Prato. Sarà presente lo stesso regista. La storia. Stati Uniti, 2020: nel mezzo della rivolta Black Lives Matter e dell’elezione presidenziale, scoppia la battaglia sui monumenti storici. Un conflitto culturale che travolge statue di Cristoforo Colombo, confederati e padri fondatori, e mette in discussione il racconto mitico americano. Esplorando un panorama memoriale in trasformazione, Stonebreakers interroga il rapporto tra Storia e lotta politica in un’America che, mai come oggi, è chiamata fare i conti con il proprio passato. Nato a Roma, Ciriaci vive negli Stati Uniti. Nel 2012 fonda la casa di produzione Awen Films, con la quale realizza documentari indipendenti, video editoriali e altre produzioni audiovisive. Il suo primo lungometraggio è If Only I Were That Warrior (2015, premio Imperdibili Festival dei Popoli; Globo d’Oro 2016 per il miglior documentario italiano). Stonebreakers, vincitore al Festival dei Popoli 2022 di una menzione speciale per il miglior documentario italiano, del premio del pubblico, è stato presentato in anteprima USA all’Independent Film Festival Boston.