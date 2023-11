Alla Lazzerini tra favole, stelle e pianeti

Per i quattordici anni dall’apertura della nuova Biblioteca Lazzerini nella Fabbrica Campolmi, sabato la biblioteca sarà animata dalle 16 alle 22 da attività e iniziative per ogni fascia d’età: un pomeriggio di divertimento con spettacoli, giochi in scatola e di ruolo, e tanti libri in dono. Si parte alle ore 16 in Sala conferenze con "Parole al profumo di libri", uno spettacolo emozionante per bambini dai 4 anni in su, a cura di Marco Bertarini: fiabe classiche, albi illustrati, racconti, filastrocche. Su prenotazione, inviando una mail a [email protected]

Sempre a partire dalle ore 16 è in programma "Il cielo in una stanza". L’associazione Astronomica Quasar guiderà i partecipanti a esplorare le meraviglie dell’universo in un emozionante spettacolo proiettato nella grande cupola del planetario gonfiabile che verrà installato nella Sala attualità. Lo spettacolo si terrà ogni 30 minuti per un massimo di 15 partecipanti a volta.

Dalle 17 alle 22 torna in Lazzerini l’International GameDay: in Sala Ragazzi e Bambini dai 6 ai 14 anni e in Sala Generale dai 14 ai 100 anni. Per tutti i giochi in scatola la partecipazione è libera. Mentre per i giochi di ruolo, è necessario prenotarsi, inviando una mail a [email protected] Ingresso gratuito per tutte le attività. Info: 0574 1837800.