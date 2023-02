Alla guida ubriaco aggredisce gli agenti

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.30, la polizia, in un normale servizio di prevenzione sul territorio, a Pratilia, ha notato un’auto che percorreva a forte velocità la Declassata e l’ha fermata.

Il conducente, un uomo di 40 anni, pluripregiudicato, si è dimostrato da subito poco collaborativo, rifiutandosi di sottoporsi a alcoltest e iniziando a inveire contro gli agenti. Ha anche cercato di aggredirli tanto che gli agenti sono stati costretti a usare lo spray al peperoncino per metterlo in sicurezza. Con non poca difficoltà, i poliziotti sono riusciti a mettere in sicurezza l’uomo e ad accompagnarlo in Questura, dove è stato denunciato per i reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che a essere sanzionato per guida senza patente e guida sotto l’influenza dell’alcool.