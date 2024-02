Alla Baracca "Tino Schirinzi, mio padre"

Domani alle 21,15 a La Baracca andrà in scena "Tino Schirinzi, mio padre" di e con Alla Munchenbach, un reading musicale tratto dal libro "Tino Schirinzi, Un mestiere costruito sull’acqua". Musiche dal vivo a cura di Maila Ermini e Octava Rima. E’ un omaggio appassionante e coinvolgente ad uno dei più grandi attori del teatro italiano (nella foto) che ha attraversato anche la tv e il cinema dagli anni ‘60 fino agli anni ‘80-’90, periodo del culmine della sua parabola artistica. Si tratta di un’occasione speciale per ripercorrere uno spaccato importante di storia del teatro italiano, ricco di testimonianze, di foto e di rivelazioni inaspettate e inedite. Ultimi biglietti disponibili: per info e prenotazioni 348 7046645 oppure 346 0034249 e [email protected]

Sabato 10 febbraio, sempre alle 21,15, torna alla Baracca "L’amore Pippo, il quaderno degli amanti", da un quaderno ritrovato durante l’alluvione di Prato, di e con Maila Ermini e con Gianfelice D’Accolti. Venerdì 23 e sabato 24 febbraio, ore 21,15, Per i venti anni de l’Infanzia negata dei celestini ci sarà "Celestini da scandalo", mostra fotografica parlante sull’Istituto dei Celestini con letture e inediti a cura di Maila Ermini.