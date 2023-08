Alia: "Vigileremo sul riassorbimento del personale a Prato"

Il cambio appalto per le pulizie in Alia ha fatto lanciare un grido d’allarme alla Filcams Cgil Firenze. Al centro, il futuro del personale. Secondo quanto sostiene il sindacato, "il personale, oggi dipendente dell’Operosa, passerà alle dipendenze di Cooplat dal primo settembre". Il sindacato punta il dito contro l’ipotesi di un taglio medio di 25% delle ore di lavoro mensili per ogni singolo lavoratore o singola lavoratrice. Una situazione per cui è stato indetto lo stato di agitazione.

Pronta la replica di Alia. "In merito al comunicato stampa della Filcams Cgil Firenze sull’imminente cambio di gestione dell’attività di pulizia dei locali aziendali, Alia Servizi Ambientali precisa che nel ‘progetto di riassorbimento del personale’ e nella ‘dichiarazione di impegno al rispetto della clausola sociale’ Cooplat ha garantito il totale riassorbimento del personale in salvaguardia, per l’identico numero di ore, con il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro e lo stesso inquadramento esistente nei contratti d’appalto finora vigenti e in scadenza il 31 agosto". Del resto, Alia è stata informata che "a breve dovrebbe tenersi un ulteriore incontro di concertazione tra i sindacati, il vecchio e il nuovo gestore del servizio e si augura che in quella sede vengano chiariti gli equivoci finora emersi. In ogni caso l’azienda vigilerà affinché le condizioni di garanzia previste nel progetto di riassorbimento del personale vengano pienamente rispettate".