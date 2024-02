"Alia promuove la raccolta differenziata durante i festeggiamenti del Capodanno Cinese a Prato"

Alia sarà presente, domenica 18 febbraio, durante i festeggiamenti che chiuderanno la settimana dedicata al Capodanno Cinese. Gli operatori e la cargo bike elettrica di ‘Che Prato!’ seguiranno da vicino

il percorso della sfilata, soprattutto all’interno

del Macrolotto Zero, approfittando dell’occasione per contattare i presenti, distribuire volantini, locandine e gadget multilingua, per spiegare come effettuare una corretta raccolta differenziata, iscriversi alla Tari, gestire gli ingombranti e reperire indicazioni sulla gestione dei rifiuti, tradotte anche in cinese. Nell’ambito del progetto sono previsti anche 20 interventi di animazione nelle classi

del liceo Livi, con consegna di gadget e materiali informativi e opera di sensibilizzazione verso i ragazzi, per farli diventare ‘ambasciatori’ della campagna ‘Che Prato!’.