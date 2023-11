Alia incrocia le braccia. Raccolta rifiuti a rischio

Lo sciopero generale di quest’oggi riguarderà anche il settore ambientale. Per questo in tutti e 58 i comuni dell’area metropolitana, Prato compresa, dove il servizio di igiene urbana viene gestito da Alia saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali: raccolta e trasporto rifiuti definiti pericolosi, poi raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie e aeroportuali, caserme e carceri. E ancora pulizia di mercati, aree di sosta attrezzate, aree di interesse turistico e museale. Saranno infine garantite le attività di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, raccolta siringhe per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria, oltre al ripristino di condizioni di sicurezza e agibilità stradale e al servizio di centralino.