Alia, guerra alla plastica Nuovi cestini in centro Controlli e 275 sanzioni

Movida in centro storico, condomini critici e Macrolotto Zero. Sono i tre punti chiave della nuova campagna di comunicazione di Alia e Comune che provano a rilanciare l’attenzione della cittadinanza sul tema dei rifiuti. I dati a Prato sono positivi, con un 72% stabile di raccolta differenziata, ma c’è la preoccupazione di un possibile progressivo calo d’attenzione dei cittadini sul tema. Da qui il progetto "Che Prato" che proverà a contrastare alcune cattive abitudini.

Si parte dal centro, in orario di movida. Qui verranno installati 150 cestini bi-frazione: indifferenziato e plastica. L’idea è quella di fare differenziare tutte le lattine e i bicchieri di plastica che gli avventori della movida buttano nei cestini dell’indifferenziata o ancora peggio lasciano per strada o sui monumenti del centro città. Alia ha considerato che ogni sera per le strade del centro vengono abbandonati 4 metri cubi di materiale potenzialmente riciclabile e che invece finisce nell’indifferenziata. Quella che fanno Alia e Comune è sicuramente una scommessa, ma al contempo rappresenta il tentativo di cambiare passo sul tema movida. E da qui anche la collaborazione assieme alle associazioni di categoria. Durante i giovedì di luglio, infatti, verranno proposte una serie di attrazioni itineranti, utili a richiamare l’attenzione degli utenti più giovani e delle famiglie e a coinvolgerli direttamente nel fare gioco di squadra per mantenere pulizia e decoro in centro. Dalle 19 alle 23 inoltre girerà per il centro una cargo bike elettrica.

"Lo spazio pubblico è un bene di ciascuno di noi ed è per questo che tutti siamo chiamati ad esserne responsabili, a rispettarlo e ad averne cura" dice il sindaco Matteo Biffoni. Di pari passo continua la campagna di sensibilizzazione sui condomini critici, circa un centinaio, e sul Macrolotto Zero. Qui si organizzeranno giornate mirate per parlare di persona con i condomini e provare a bloccare le cattive abitudini. Un po’ sulla scia di quanto già avvenuto al villaggio Gescal. Al Macrolotto Zero invece proseguiranno i progetti di "Zero Degrado", anche tramite canali di messaggistica mirati verso la comunità orientale.

Al contempo ci sarà anche il lavoro degli ispettori ambientali, che nei primi cinque mesi dell’anno hanno effettuato 5.679 controlli, ispezionando 7.768 sacchetti, elevando 275 multe. Nello specifico in centro sono stati fatti 939 controlli per 49 sanzioni, mentre al Macrolotto Zero 2519 controlli con 103 verbali. Le sanzioni vanno dai 130 euro per abbandono o mancata differenziazione ai 70166 euro per l’errata esposizione. Gli errori più comuni sono quelli di mettere abiti e organico nell’indifferenziato.

"A Prato restano situazioni di difficoltà in alcune aree e contesti del nostro territorio che hanno evidenziato la necessità di un intervento di sensibilizzazione ‘civica’ per dissuadere condotte non corrette e far crescere le pratiche positive", dice l’assessore Cristina Sanzò. "Il 72% di differenziata deve essere un punto di partenza su cui costruire un impegno comune per ridurre i rifiuti non riciclabili" conclude Giuseppe Meduri, direttore relazioni esterne Alia.

Stefano De Biase