Alia entra nel capitale sociale del Pin "Puntiamo dritto sulla sostenibilità"

Sostenibilità, riuso dei rifiuti, riciclo. Sono le parole d’ordine che stanno alla base della nuova partnership siglata di recente. è stata la presidente del Pin, Daniela Toccafondi, ad annunciare in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico "l’ingresso nel capitale sociale di Pin da parte di Alia Spa - dice -, che, nel processo di aggregazione conseguente alla nascita della nuova multiutility toscana, ha incorporato le quote precedentemente detenute da Consiag". Un passo tutt’altro che obbligato che Alia ha scelto di compiere proprio nell’ottica dello sviluppo di una collaborazione forte tra l’Università e l’azienda. L’idea è quella di andare a sviluppare un’intesa sui temi di grande attualità di sostenibilità e riuso dei materiali di scarto. E chi se non i laboratori del Pin possono offrire le competenze e le tecnologie giuste per Alia.

La prossima settimana è già in programma un incontro con il presidente di Alia, Nicola Ciolini (foto) e i vertici del Pin. L’obiettivo è quello di sostenere la ricerca, in sinergia tra Università e mondo dell’impresa, sotto l’egida della sostenibilità, in un percorso che sappia bilanciare la transizione ecologica e la transizione industriale e quale sodalizio migliore se non quello tra Alia e il polo universitario.

Si.Bi.