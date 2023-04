Alessandro, diacono a 25 anni. La celebrazione in duomo

Prato, 22 aprile 2023 – Questa mattina la Diocesi di Prato ha accolto un nuovo diacono. Nella cattedrale di Santo Stefano il seminarista Alessandro Tacconelli ha ricevuto il diaconato per le mani del vescovo Giovanni Nerbini.

Venticinque anni appena compiuti, Alessandro Tacconelli è cresciuto nell’oratorio di Sant’Anna in viale Piave e studia all’Almo Collegio Capranica a Roma. Lo scorso anno ha conseguito il baccalaureato in teologia e attualmente sta studiando per avere la licenza in liturgia.

Il diaconato è un grado del sacramento dell’Ordine, più semplicemente possiamo dire, in questo caso, che è una tappa del cammino verso il sacerdozio. Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la triade "diaconía della liturgia, della predicazione e della carità”, con cui serve “il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio”.