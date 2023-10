Alessandro Attucci premiato per le poesie di "Specchi e risonanze" Alessandro Attucci riceve una segnalazione di merito dalla giuria della seconda edizione del Premio internazionale letterario città di Montevarchi per il suo libro di poesia "Specchi e risonanze". Una poesia di parola musicale e comprensibile che evoca lontananze malinconiche ma non disperate.