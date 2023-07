Aldo Giovanni e Giacomo tornano al Castello dell'Imperatore, Cinema Eden propone "Elemental" ed "Indiana Jones"!

Questa sera alle 21.45 al Castello dell’Imperatore tornano Aldo Giovanni e Giacomo ne "Il grande giorno", campione d’incassi della stagione 20222023, con la regia di Massimo Venier: in una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. Doppia proposta del Cinema Eden con "Elemental" ed "Indiana Jones e il quadrante del destino", entrambi alle 17 e alle 21. Al Pecci "Rapito", il film di Marco Bellocchio, alle 18.30, "Renfield" in versione originale alle 16.30 e Mad God alle 21.