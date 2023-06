Alberti: "Dialogo e ascolto per creare una coalizione forte nel 2024"

"Davanti a una proposta politica credibile, alla serietà che ogni giorno dimostra chi si assume responsabilità ed è pronto al dialogo, a una coalizione basata sul confronto e la condivisione di principi comuni, non c’è vento che tenga. L’appello dei consiglieri comunali è più che condivisibile ed è questa la direzione che a Prato ha sempre tenuto il partito democratico negli ultimi anni e che, sono sicuro, continuerà a tenere". Il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti accoglie e rilancia le parole dei consiglieri Silvia Norcia (indipendente) ed Enrico Romei (lista Sport per Prato) e di Marco Ruggero (ex coordinatore di IV) sulla necessità di dialogo e unità in vista delle elezioni 2024. "Ognuno con le proprie sensibilità, ma tutti uniti da principi imprescindibili che sono comuni a tante forze di centrosinistra e che ci distinguono dai partiti conservatori o di destra più estrema – dice Alberti – Si tratta di dare forma a ciò che, nel lavoro quotidiano, di fatto è già sostanza".