Alberi del Monteferrato: "Le colpe di chi tace"

Ho ricevuto davvero tante telefonate e tanti messaggi in questi giorni, dopo aver ricordato quanto avevo previsto nel 2021, a proposito dei rischi che Galceti, Bagnolo, Figline avrebbero potuto correre in caso di bomba d’acqua, a causa della morte dei pini e della mancata piantumazione di altre specie di alberi sul Monteferrato. Previsioni che purtroppo sono diventate drammaticamente attuali. Un noto ingegnere cittadino mi ha scritto ad esempio: "E’ inutile insistere, le manutenzioni in tutti i settori sono ridotte a quasi zero". Un noto medico dell’ospedale mi ha scritto invece: "Puoi dirlo o scriverlo cosa occorre fare, ma nessuno ti ascolta". A questo punto mi sento in dovere di rivelare un colloquio avuto con il sindaco Matteo Biffoni, proprio nel gennaio del 2021. Avevo preso un appuntamento con lui per insistere sulla necessità di effettuare il rimboschimento del Monteferrato. Biffoni mi disse: "Sono favorevole al rimboschimento in modo da mettere in sicurezza la montagna, l’ho anche già detto... Per me ci possono piantare anche sequoie, l’importante è iniziare prima possibile. La scelta delle piante la faranno in Regione". A quel punto alzò il telefono e chiamò la responsabile del settore e gli chiese di fare subito un rapporto per la giunta, lei gli disse che bisognava parlare con la Regione per il finanziamento e il sindaco rispose che lo avrebbe fatto. Prima che io uscissi dal suo ufficio Biffoni aggiunse che avrebbe convocato una conferenza stampa per annunciare i provvedimenti che avrebbe adottato. Poi, però, più niente. Mi sono chiesto tante volte chi avesse fermato il sindaco. Ci sono personaggi che vivono nell’anominato e prendono decisioni che riguardano tutti i cittadini. E non hanno neppure il coraggio di alzare la mano e dire perchè erano contrari. Se le indicazioni di Biffoni fossero state messe in atto, se fosse stato fatto quanto quel giorno in mia presenza aveva detto, il danno poteva essere minore. La sera del 2 novembre, invece, la velocità dell’acqua che è arrivata alla Bardena, dall’unico alimentatore che è il Monteferrato, era impressionante; in pochi minuti il torrente si è riempito ed è tracimato, travolgendo tutto.

Mario Dini

Ex assessore Pci

Cittadino di Galceti