Alberi contro afa e smog Il Soccorso è più verde

Spazio al verde. Si è svolta ieri l’inaugurazione del nuovo intervento di forestazione in via del Purgatorio, nel parcheggio del campo sportivo Chiavacci, dove gioca e si allena la Zenith Prato, grazie alla donazione che la Rifinizione Penny, azienda tessile pratese attiva dal 1960, che ha deciso di fare affermando sempre di più la propria vocazione green e sostenibile.

L’iniziativa ha permesso di piantare 21 alberi e 40 arbusti di vario genere, con relativo impianto di irrigazione che permetterà il mantenimento delle specie. "E’ un segnale importante vedere la partecipazione di aziende che fanno parte del tessuto produttivo della città al miglioramento dell’ambiente sia da un punto di vista di qualità dell’aria che di qualità della vita - afferma l’assessore all’Urbanistica Valerio Barberis -. Questo intervento in particolare sarà utile sia per rendere più bello e verde il parcheggio, ma soprattutto per combattere il fenomeno delle isole di calore e contribuire ad abbassare la temperatura della zona nei mesi più caldi, anche per il benessere delle tante famiglie che frequentano il centro sportivo, non solo per i dipendenti della Rifinizione Penny che parcheggiano qui".

"Dal 2022 Penny è una società benefit e questa area di forestazione rientra in questa mission, perchè non è nelle nostre corde fare imprenditoria senza avere cura del contesto socio-economico ed ambientale che ci circonda", conferma Matteo Manera di Penny. Dopo il taglio del nastro dei giardini Alda Merini a Grignano, nei giorno scorsi è stata inaugurata anche la nuova area verde di piazza Europa, realizzata dal Comune in collaborazione con il Rotary Club Prato e Rotary Club Prato Filippo Lippi, nell’ambito del progetto Prato Forest City. ‘intervento contribuisce a rafforzare la presenza del verde in piazza Europa con la piantumazione di 8 alberi e 55 arbusti di diversa specie, con relativo impianto di irrigazione, che potranno immagazzinare 290 kganno di Co2 e assorbire diversi inquinanti aerei, tra cui 3,61 kganno di biossido di azoto e 4,47 kganno di Pm 10.

La nuova area verde, finanziata con una donazione con 8.000 totali dai club, consente di arricchire un’area centrale di ingresso al centro storico, oltre ad assorbire le polveri derivanti dal traffico della zona. Gli alberi di alto fusto, sempreverdi, fanno da contro-altare alle caducifoglia presenti.

"La creazione di aree verdi pubbliche come luoghi da vivere e frequentare, oltre che per rendere la città più bella, è uno degli obiettivi strategici di questa Amministrazione sia in centro che nelle aree più periferiche", commenta l’assessora alla città Curata Cristina Sanzò.