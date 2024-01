Alberi, carcasse, fango. Lungo il Bisenzio è ancora novembre. Lavori al rallentatore

Sono passati esattamente ottantatre giorni da quando la furia del ciclone Ciaran ha stravolto la provincia. I segni della devastazione lasciata dal fiume di fango e acqua che ha travolto interi quartieri e paesi sono (purtroppo) ancora evidenti. Il Bisenzio, il Bardena, il Bagnolo, il Funandola portano tutt’ora le cicatrici dell’alluvione. A due mesi e mezzo di distanza c’è ancora tanto da fare per ripulire i corsi del fiume e dei torrenti invasi di tronchi, masserizie, alberi, carcasse di auto e sterpaglie trascinate a valle e dove ancora sono ben visibili. Il lavoro è lungo: qualcosa è stato fatto ma i lavori vanno a rilento e c’è ancora molto da sistemare. A due mesi e mezzo di distanza la paura nei cittadini resta latente: vedere nel letto del fiume masserizie e tronchi ammassati getta ombre e preoccupazioni. Un primo tratto è stato ripulito: dal ponte Datini verso il centro il letto del fiume è libero e la pista ciclabile, rimasta a lungo chiusa, finalmente è stata riaperta. Un tratto breve rispetto alle dimensioni totali del fiume che bagna la città. Dal ponte Datini verso la vallata invece le situazioni critiche sono ancora ben visibili: ci sono vari tratti di argine crollati e ancora sono presenti carcasse di auto sepolte dal fango diventato duro come cemento. Il Consorzio di bonifica ha individuato 15 zone critiche sul reticolo pratese che sono tutt’ora in corso di valutazione con il Genio Civile per stabilire priorità e modalità d’intervento: si tratta di argini franati, falle da coprire, muri che hanno ceduto. I lavori però vanno avanti lentamente mentre i cittadini chiedono risposte.

Dopo ottantatre giorni dall’alluvione è ancora in atto la fase di interventi di riparazione degli argini e dei fossi e bisogna completare la pulizia dalle masserizie portate dalla piena, che in caso di nuova pioggia potrebbero costituire un’ostruzione. Il tempo corre.

Silvia Bini