Alberghi e b&b prenotazioni +20%

Le strutture ricettive pratesi possono brindare ad una Pasqua coi fiocchi. A dirlo è l’indagine condotta da Confcommercio, secondo la quale alberghi, b&b, agriturismi e affittacamere fanno registrare un +20% a livello di prenotazioni rispetto ad un anno fa, con numeri tornati finalmente agli standard pre-Covid. Fra chi ha scelto il nostro territorio come meta per queste festività, ci sono soprattutto turisti italiani - e in particolare gruppi di famiglie provenienti dalle regioni limitrofe – ma appare notevole anche l’afflusso di stranieri. Da questo punto di vista, è l’est Europa a farla da padrone, seguito da Francia, Germania e Spagna. Il tempo medio di permanenza si attesta, invece, sulle duetre notti.