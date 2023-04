Alberghi al completo per i ponti "Il pienone a Firenze ci premia"

Alberghi quasi al completo a Prato per il lungo ponte che va dal 25 aprile al primo maggio: è la fotografia che emerge dall’ultimo report di Confcommercio, che ha intervistato un significativo campione di aziende associate. Dall’indagine emerge come il trend già apprezzato a Pasqua si confermi, con la città scelta come base strategica per esplorare la Toscana.

Prevalgono, a differenza dell’ultima festività, le coppie al posto delle famiglie. Sempre di più gli italiani, provenienti specialmente da regioni limitrofe, ma il tempo medio di pernottamento è allungato in modo considerevole dagli stranieri, disposti a restare anche per 3-4 notti.

Nel frattempo, osservano in molti, la progressiva saturazione di Firenze, dettata dall’overtourism di queste settimane, incide sull’aumento delle prenotazioni a Prato. "Il doppio ponte – commenta Marco Vannini, dell’Hotel San Marco - si sta traducendo in un ottimo riscontro di prenotazioni: andiamo verso il tutto esaurito. Riceveremo coppie e famiglie, ma anche gruppi. Prevalgono gli italiani, provenienti in genere dalle regioni vicine, ma osserviamo un notevole flusso di stranieri, in larga prevalenza europei. L’overbooking fiorentino ci sta aiutando: trovare posto lì è molto più complicato e costoso, noi diventiamo la prima destinazione utile". Per Paolo Guerrieri, dell’Hotel San Michele (Carmignano), "La situazione è buona, con una richiesta proveniente per la maggior parte da italiani. Osserviamo anche un notevole movimento di stranieri, specialmente francesi e olandesi. Sta andando meglio rispetto al 25 aprile di un anno fa".

Più che confortante l’andamento anche per Simona Bartolini, del Podere La Contessa (Poggio a Caiano): "Aspettiamo prevalentemente coppie, suddivise equamente tra italiani provenienti dal nord Italia e stranieri in arrivo dall’est Europa". "Quel che abbiamo osservato a Pasqua – commenta Tiziano Tempestini, direttore Confcommercio Pistoia e Prato – unito a queste premesse, ci restituisce una dinamica netta: il turismo è uno dei volani del territorio. Ora non possiamo limitarci a intercettare questi flussi. Dobbiamo governarli, per fare in modo che Prato diventi destinazione turistica e non soltanto meta economica".