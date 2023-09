Ala nord, così non va All’ospedale spazi piccoli per terapie di troppe ore

Le terapie a cui si debbono sottoporre i pazienti affetti da fibromialgia vengono erogate nell’ala nord dell’ospedale Santo Stefano, lo spazio recuperato durante la pandemia da covid per la somministrazione dei vaccini alle persone fragili ed allergiche. Da febbraio scorso l’ala nord è stata destinata ad ospitare i day service immunologico e allergologico e quello reumatologico. Una condivisione di spazi che consente uno scambio di informazioni e una multidisciplinarietà fra i medici allergologi ed i reumatologi, che spesso vengono consultati da altri colleghi per casi specifici. Una condivisione di spazi anche per i pazienti che se da una parte plaudono alla grande professionalità ed umanità di medici ed infermieri, dall’altra non possono fare altro che notare i limiti di una struttura dove i divisori tra un paziente e l’altro vengono garantiti da paraventi mobili.

"Premetto che l’ambiente è migliore rispetto a prima, ma a secondo del tipo di terapia, possiamo trascorrervi anche diverse ore – racconta una paziente – purtroppo l’ambiente non è funzionale e garantisce poca privacy: se abbiamo bisogno di andare alla toilette, dobbiamo raggiungerla con la flebo passando davanti ad altri pazienti in attesa. Sui professionisti non c’è da dire niente: sono bravi e di alto livello. Peccato che la reumatologia di Prato, da sempre un fiore all’occhiello della sanità locale, non è stata fatta crescere. Le potenzialità c’erano come pure i professionisti".

L’ala nord deve servire, secondo l’obiettivo dell’azienda sanitaria, anche come sfogo per quei pazienti che si rivolgono al pronto soccorso per problemi di natura reumatologica oltre che allergologica. Qui l’equipe della dottoressa Laura Niccoli presta percorsi di assistenza personalizzati e semplificati per evitare accessi e ricoveri impropri. Il day service reumatologico è dedicato alla diagnosi e terapia delle patologie reumatologiche, e garantisce prestazioni complesse di tipo infusionale in ambiente ospedaliero con risorse specialistiche e tecnologiche. Nel presidio ex Misericordia e Dolce è rimasto attivo il servizio reumatologico ambulatoriale per le visite di controllo di secondo livello e alla Casa della salute Prato centro est di via Fra Bartolomeo è stato aperto un un nuovo ambulatorio per lo sviluppo di percorsi di presa in carico condivisi fra reumatologia e medicina generale.

Sara Bessi