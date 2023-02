"Al voto metà iscritti. Riflettiamo su questo"

"Certo, ci aspettavamo un risultato migliore nella provincia di Prato ma il buon risultato ottenuto a Prato e a Poggio a Caiano, dove Stefano Bonaccini ha ottenuto il maggior numero di preferenze, è un chiaro segnale che il percorso, le idee e la sua visione stanno contribuendo a dare voce al grande desiderio di riscatto del partito democratico", così i componenti del coordinamento provinciale a sostegno della mozione del governatore emiliano commentano l’esito del congresso nei circoli. "Dobbiamo ringraziare tutti gli iscritti, i circoli e i segretari dei circoli per il grande cuore che hanno messo in questa fase congressuale, appassionata e coinvolgente", aggiungono. Poi le riflessioni sul sorpasso di Elly Schlein su Bonaccini. "Abbiamo letto che per molti quella di Elly Schlein a Prato è stata una vittoria inaspettata - sono le parole del coordinamento –, ma inaspettato forse è stato il fatto che in quasi tutti i circoli, con poche eccezioni, hanno votato meno della metà degli aventi diritto, e questa purtroppo non è una vittoria per il partito. Il dato che emerge è che il Pd a Prato ha necessità di ritrovare maggior fiducia nei propri rappresentanti nazionali". Per i sostenitori di Bonaccini la vera sfida per chi vincerà il congresso "sarà ricreare il consenso tra la base, ricostruire la partecipazione. Congresso a parte siamo un unico partito. E tutti stiamo lavorando per il futuro del Pd, convinti che possa essere l’unica vera alternativa alla destra".

Il coordinamento sottolinea "l’impegno preso da Bonaccini di costruire un partito post congresso che tenga insieme le varie anime democratiche" e aggiunge: "Le correnti non sono un problema di per sé, anzi il confronto e il dibattito sono sani e necessari all’interno di una forza democratica come il nostro partito, ma non devono prendere il sopravvento e Bonaccini lo sa bene".

Si apre ora la seconda fase congressuale con il voto aperto a tutti simpatizzanti: "La sfida più importante – conclude il coordinamento –, ora si vedrà davvero se siamo in grado di parlare a tutti, non solo agli iscritti, ma alle persone che credono nel Pd ma che negli anni in questo Pd hanno perso fiducia". Infine, oggi alle 18 Valentina Mercanti, candidata alla segreteria regionale per la mozione Bonaccini sarà al circolo di Coiano. Interverranno i sindaci di Poggio e Vaiano, Puggelli e Bosi, e Ilaria Bugetti, consigliera regionale.