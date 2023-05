Al Terminale oggi si parla di sfruttamento

Prosegue il ciclo di incontri ’Lavorare stanca’, organizzato da Unione Popolare Prato. Il secondo incontro è dedicato al tema dello sfruttamento del lavoro a Prato: ’Zitto e lavora!. Lo sfruttamento nella città della concertazione. Il caso Prato’. Un tema delicato, complesso, doloroso. Che significato ha, per la città e per il modo in cui essa si rappresenta, che tante lavoratrici e lavoratori si mobilitino per ottenere la settimana di 40 ore, un obiettivo che si riteneva conseguito da tempo? È davvero soltanto un ‘problema cinese’? Perché la questione è emersa in modo così prepotente soltanto negli ultimi anni? Alcuni degli interrogativi a cui si cercherà di dare risposta. Interverranno Caterina Francesca Guidi, economista, studia da tempo le implicazioni tra processi migratori e i sistemi di welfare europei, attualmente lavora come consulente di ricerca per diverse organizzazioni internazionali. Fabio Bracci, sociologo, si occupa di politiche sociali e del lavoro, Andrea Lulli, ex dirigente sindacale ed ex parlamentare. Coordina Simona Baldanzi. L’appuntamento è questa sera al Cinema Terminale, alle 21, ingresso libero.