Al Terminale. Le storie svelate nei film d’autore

Tre pellicole da rivedere, tre storie Lgbtqia, in programmazione al cinema Terminale. Una breve rassegna promossa da L’asterisco, Arcigay PratoPistoia con il contributo del comune di Prato, ad ingresso libero alle 21. Si comincia domani con un bel film italiano girato dal compianto Giuliano Montaldo, maestro del cinema (forse sottovalutato). Ecco "Gli occhiali d’oro" tratto dal romanzo di Giorgio Bassani. Siamo nella Ferrara del 1938, alla vigilia della pubblicazione delle leggi razziali. Sullo sfondo di questa imminente tragedia si muovono i destini della famiglia Lattes e del dottor Fadigati, uomo gentile e discreto che si innamora follemente di un giovane pugile. Un "peccato" insopportabile per la società dell’epoca. I pettegolezzi ne faranno un personaggio verso cui puntare il dito, tanto da intaccarne la credibilità come medico. Un film riuscito grazie ad un grande cast formato dal grande Philip Noiret, Rupert Everett, Valeria Golino, Stefania Sandrelli e un giovanissimo Luca Zingaretti al suo primo ciak. Di certo uno dei primi film italiani in cui si affronta di petto l’argomento dell’omosessualità. E forse c’è da pensare che fosse troppo presto. Una ragione in più per rivedere questo "gioiello" che raramente viene programmato in tv. Giovedì 2 novembre torna sul grande schermo un film che ha fatto epoca: "My beautiful laundrette – Lavanderia a gettone". Siamo nella Londra tathcheriana degli anni Ottanta. Intorno ad una lavanderia si consuma la storia di un giovane gay pakistano. Tra i protagonisti, Daniel Day Lewis che negli anni successivi sarebbe diventata una star da tre oscar. Alla regia il grande Stephen Frears, regista inglese emerso con questo film a cui seguiranno tanti successi come "Le relazioni pericolose", "Lady Anderson presenta", "The queen", "Philomena", "Florence", "Victoria e Abdul". Terzo e ultimo film della rassegna, una pellicola cilena che nel 2018 vinse a sorpresa l’oscar nella categoria miglior film straniero. "Una donna fantastica" è la storia di una relazione tra un uomo maturo e una giovane transgender. Alla morte improvvisa dell’uomo tutto e tutti saranno contro di lei. Regia di Sebastian Lelio e ottima performance di Daniela Vega.

Federico Berti