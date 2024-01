Al teatro La Barcca L’anarchico gentile

Venerdì e sabato a La Baracca, alle 21.15 andrà in scena "L’anarchico gentile" – una pièce ispirata dalla novella "Cortesia. Quando è inevitabile violare la legge"" di Heinrich Theodor Böll –, di e con Gianfelice D’Accolti (foto). Böll, Premio Nobel per la letteratura nel 1972, fu scrittore in prima linea contro la guerra e contro tutte le ingiustizie. "Ho scelto di stare con Böll – scrive D’Accolti –, con la sua gentile anarchia e il suo garbato ma fermo dissenso contro la iper-economia, le convenzioni sociali e religiose, lo smarrimento dell’autentico. Porto in me questo autore di guerra che dalla guerra non ha potuto prescindere e, sin dalle prime letture, ho sempre pensato di recitarlo; e ora, da uomo distante da lui due generazioni, che tuttavia non avverto invalicabili, colgo l’occasione di mettere in scena una sua novella che, grazie alla sua ironia, alla sua limpidezza espressiva, all’efficace disegno dei suoi personaggi è già pronta al teatro: essere amabili, gentili, cortesi può diventare paradossalmente la più raffinata e forse più efficace forma di rivoluzione e protesta contro l’ottusa violenza del Potere". Secondo D’Accolti "i pericoli avvertiti da Böll si sono tutti avverati, l’economia sta sopraffacendo il pensiero e la cultura, noi non siamo diventati migliori". Prenotazioni gradite al 348 7046645 o pagina Fb de La Baracca