"Al Serraglio spaccio e degrado Giovani molestate in pieno giorno"

"Ho aperto con grande entusiasmo e speranze. Collaboro con importanti case di moda e a Prato ho deciso di aprire due attività e comprare casa. Ora però la situazione è fuori controllo: in negozio si viene infastiditi di continuo, il pomeriggio per non rischiare sei costretto a chiudere alle 18 e al Serraglio si spaccia sotto gli occhi di tutti. Per questo ho deciso: a breve chiuderò il negozio di vintage". A parlare è Elisabetta Raffaelli, titolare in via Magnolfi di "Gaudeli’s Vintage". Dopo l’ennesimo problema ha annunciato di voler chiudere l’attività perché "mancano le condizioni di sicurezza per andare avanti. In negozio sono arrivate tre ragazze spagnole, la più grande avrà avuto vent’anni – racconta Raffaelli –. Erano terrorizzate, ci hanno chiesto aiuto, erano seguite da un uomo che le aveva fotografate e palpate. Erano le dieci del mattino e qualcuno in pieno giorno si sente libero di commettere certi reati. Siamo stati costretti ad accompagnarle ai binari perché altrimenti non avrebbero avuto la forza di prendere il treno da sole. Ma cos’è diventato il centro di Prato?". Raffaelli aveva deciso di spostare l’attività in via Magnolfi, lasciando via Pugliesi, con l’obiettivo di ingrandirsi. Una scelta che non ha...